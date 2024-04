Një makinë e kthyer përmbys, tjetra e bërë copash, pamjet e aksidentit tragjik në Pogradec

Pamjet që shihni tregojnë aksidentin e frikshëm që u regjistrua sot në aksin Pogradec-Qafë Thanë. Ngjarja ndodhi rreth orës 04:50, pranë fshatit Memëlisht.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se automjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin me inicialet D. Y., 46 vjeç, është përplasur me automjetin tip “Citroen” me drejtues shtetasin Y. M., 58 vjeç.

Për pasojë u plagos drejtuesi i automjetit tip “Citroen”, 58-vjeçari me inicialet Y. M., i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe humbi jetën shtetasi me inicialet F. Z., 80 vjeç, banues në fshatin Çetë.

Siç shihet nga pamjet e siguruara, duket se mjetet janë shkatërruar thuajse plotësisht, ndërsa njëri prej tyre është kthyer përmbys.