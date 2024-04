Tornadot “gjunjëzojnë” SHBA-të, pesë viktima, mes tyre një foshnjë. Mijëra banorë pa energji elektrike

Të paktën pesë persona, duke përfshirë një foshnjë katër muajshe, janë vrarë pasi dhjetëra tornado shpërthyen në qendër të SHBA-së duke shkaktuar dëme të mëdha.

Dhjetëra mijëra banorë kanë mbetur pa energji elektrike pas stuhive të veçanta që filluan të premten. Katër nga vdekjet kanë ndodhur në Oklahoma, ku është shpallur gjendja e jashtëzakonshme në dhjetëra qarqe.

Një person i pestë vdiq nga plagët e marra në Iowa pasi stuhia goditi Midwest, raportuan mediat lokale. Shërbimi Kombëtar i Motit (NWS) tha se një hetim paraprak kishte konfirmuar se disa nga tornadot e së shtunës kishin shpërthime mbi 136 milje (218 km) në orë.

Stuhitë – të cilat përfshiheshin nga Teksasi në Misuri – gjithashtu panë deri në 18 cm shi në disa vende brenda disa orësh, raportoi agjencia e lajmeve AFP. Qyteti i Sulphur, në Oklahoma lindore, u godit veçanërisht rëndë. Video e pasojave tregonte shtëpi të rrafshuara dhe automjete të përmbysura.

Sipas Departamentit të Shëndetit të Shtetit të Oklahomas, u raportuan rreth 100 lëndime. Qytetet Holdenville dhe Marietta u dëmtuan gjithashtu shumë.

Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve të shtetit Oklahoma, Charles McCall, këmbënguli se zonat e prekura do të rimëkëmbeshin. “Ne do të ngrihemi, do të pastrojmë, do të rindërtojmë dhe do të ecim përpara,” tha ai në një konferencë shtypi në Sulfur të dielën.

Guvernatori i shtetit, Kevin Stitt, vizitoi gjithashtu qytetin dhe tha se dëmi atje ishte më i keqi që kishte parë në gjashtë vitet e tij në detyrë. “Thjesht nuk mund ta besosh shkatërrimin,” tha ai. “Duket sikur çdo biznes në qendër të qytetit është shkatërruar”.

Shtëpia e Bardhë tha se presidenti amerikan Joe Biden kishte folur me zotin Stitt dhe i ofroi mbështetjen e plotë të qeverisë federale.