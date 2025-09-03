Në pritje të qeverisë së re, zbardhet agjenda e Asamblesë së PS-së
Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste do të mblidhet të enjten e 11 shtatorit 2025. A2 CNN ka zbardhur agjendën e mbledhjes e cila do të nisë në orën 09.30 me fjalën hapëse të kryeministrit Edi Rama.
“Mbështetur në Statutin e PS, neni 37, pika 5, ju njoftojmë se më datën 11.09.2025, ora 09.30, tek kompleksi “Xibraku” do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste me këtë rend dite:
1. Hapja e mbledhjes dhe miratimi i rendit të ditës
2. Fjala e kryetarit të PS Edi RAMA
3. Mendime, pyetje dhe diskutime
4. Të ndryshme
Pjesëmarrja juaj është e domosdoshme për vijimin e punimeve të Asamblesë”, thuhet në njoftimin e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste Blendi Klosi.
Kujtojmë që në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të PS-së pritet edhe zyrtarizimi i emrave të qeverisë së re, pas zgjedhjeve të 11 majit, ku Partia Socialiste fitoi bindshëm duke marrë 83 mandate.