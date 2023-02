MOTI/ Temperatura mbi mesataren, si pritet të jenë kushtet atmosferike sot

Meteorologe: Rezarta Xhakollari

Europa Juglindore dhe Gadishulli i Ballkanit ende janë në ndikimin e rrymave ajrore shumë të ngrohta me origjinë nga brigjet verirore të Afrikës duke mbajtur një regjim klimatik, klimë të butë në në territorin e Shqipërisë gjatë javës së fundit të dimrit.

E Martë , data 21 Shkurt 2023

Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta në relievët malorë. Era do të jetë me drejtim Jug-Perëndim me shpejtësi 7 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 2 me lartësi vale 0,3 deri në 0,8 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rrtije.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore 2/17°C

Zona e ulët 4/21°C

Zona bregdetare 8/19°C