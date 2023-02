HOROSKOPI/ 21 shkurt 2023, çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Dita e sotme do jete ashtu si ju e keni menduar prej kohesh. Ne çdo moment partneri do ju surprizoje dhe do iu emocionoje pamase. Beqaret do bëjnë mire ta lënë veten te lire dhe për asnjë moment nuk duhet te refuzojnë ftesat qe do iu bëhen. Financat mund te dobësohen për shkak te disa investimeve te domosdoshme qe do iu duhet te kryeni ne shtëpi.

Demi

Jupiteri do jete pozicionuar keq sot ne jetën tuaj ne çift dhe mund te debatoni edhe për gjera elementare. Ne disa momente madje do ju duket sikur nuk do mund te buzëqeshni dot kurrë me. Beqaret duhet t’i bëjnë sytë katër ne çdo moment dhe duhet te përfitojnë nga te gjitha rastet për takime. Gjendja financiare do jete e qëndrueshme dhe nuk do keni as tronditjen me te vogël.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Binjaket

Qëndrueshmëri, gëzim dhe optimizëm. Dita e sotme ka për te qene e mrekullueshme për ata qe janë ne një lidhje. Shfrytëzojeni çdo sekonde sa me shume qe te mundeni, pse jo merrni edhe ndonjë vendim. Beqaret pa u munduar fare do e gjejnë gurin e çmuar. Ne planin financiar duhet te bëni sa me shume ekonomi sepse ne te kundërt situata shume shpejt do përkeqësohet.

Gaforrja

Gjerat mes jush dhe partnerit do ecin mjaft mire sot. Komunikimi dhe toleranca janë pikat tuaja me te forta te cilat kane bere qe situata te mbetet e qëndrueshme. Beqareve do ju rrahe zemra me fort se asnjëherë me pare, por do druajte te hedhin menjëherë hapa. Për financat ka për te qene një dite e trazuar. Mundohuni te mos shpenzoni pa llogari dhe mendoni edhe për te ardhmen.

Luani

Do jeni shume fanatike dhe xheloze gjate kësaj dite prandaj ne shume momente do ju dalin probleme te mëdha me partnerin. Po nuk ndryshuat sjellje gjerat do marrin tatëpjetën. Beqaret duhet te jene vigjilente dhe nuk duhet te nxitohen për te hedhur hapa. Ne planin financiar do luftoni fort me veten tuaj për te mos shpenzuar kuturu dhe gjendja do mbetet e mire.

Virgjeresha

Ndjenjat për partnerin do jene shume me te thella gjate kësaj dite dhe nga ana tjetër do dini si t’i shprehni ato pafund. Kjo do ju beje edhe ju te ndiheni me mire. Beqaret nuk duhet t’iu besojnë shume personave qe do i joshin sepse nuk do jene ne te vërtetë ashtu si duken. Ne planin financiar do keni gjithë kohen mbështetjen e yjeve dhe gjendja do mbetet e mire. Te martuarit do jene më me fat.

Peshorja

Dite e mbushur me momente romantike do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Partneri do i mbaje gjithë kohës ne pëllëmbë te dorës. Beqaret duhet te tregohen te kujdesshëm dhe duhet te presin ende disa dite për te hedhur hapa. Buxhetin do dini gjithmonë si ta menaxhoni dhe nuk do keni asnjë tronditje. Disa madje und te ndihmojnë edhe te afërmit.

Akrepi

Ne orët e para te mëngjesit do keni disa mosmarrëveshje te vogla me partnerin, por qe do ju shkaktojnë mërzitje gjate gjithë ditës. Ne mbrëmje ai do ju kërkojë falje ne një mënyrë te jashtëzakonshme. Beqaret nuk do kenë fat ne dashuri sot. As për financat nuk do jete dite pozitive, prandaj mundohuni qe çdo shpenzim ta kryeni pasi te reflektoni disa here.

Shigjetari

Nuk do keni një marrëdhënie te qëndrueshme me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe ne shume momente mundet edhe te konfliktoheni me fjale me te. Beqaret do realizojnë papritur disa takime te cilat do ua ndryshojnë jetën me shume nga sa mund te kishin imagjinuar ndonjëherë. Buxhetin do e mbani gjithë kohen ne vëmendje dhe do ketë vetëm përmirësime.

Bricjapi

Për shkak te debateve te forta qe keni pasur kohet e fundit, por edhe për shkak te disa personave te veçante qe do ju afrohen gjate kësaj dite, do jete shume e vështirë t’i qëndroni besnike partnerit. Beqaret do jene pa fat dhe do vazhdojnë te mbeten vetëm. Ne planin financiar yjet do ju ndihmojnë gjithë kohës te ruani ekuilibrin dhe nuk do keni asnjë lloj tronditjeje ne këtë sektor.

Ujori

Do jeni shume me te logjikshëm sot ju te dashuruarit dhe do mundoheni vetëm qe marrëdhënia ne çift te ece sa me mire. Ne disa momente do luftoni edhe me veten për te mos thënë gjera te gabuara. Beqaret duhet t’i besojnë instinktit te pare dhe nuk kane për t’u penduar. Buxheti do jete goxha i mire, megjithatë kjo nuk do te thotë qe ju tashme mund te shpenzoni sa te dëshironi.

Peshqit

Te dashuruarit ka rrezik te tundohen tej mase nga disa persona te rinj qe do iu vijnë ne pune dhe mundet edhe ta tradhtojnë atë qe kane ne krah. Gjithçka qe kane ndërtuar deri me sot me partnerin do ju rrezohet si me magji shume shpejt. Beqaret do gjenden përballë dilemave te vështira dhe nuk do dine çfarë zgjedhjeje te bëjnë. Financat do jene te mira sepse gjithmonë do dini si te silleni me to.