Meteoriti 4.5 miliardë vjeçar bie me 300 km në orë në një ballkon në Itali

Një fragment gjysmë kilogrami i një guri të rënë nga thellësitë e Hapësirës, ​​aq i vjetër sa sistemi diellor (4.5 miliardë vjet), u përplas me 300 km në orë në një ballkon në Matera.

Meteori “San Valentino”, i quajtur kështu sepse u pa mbi qiellin italian në mbrëmjen e 14 shkurtit, është një ngjarje e rrallë dhe një mundësi e çmuar për të studiuar sekretet e universit.

Kjo përbën një ngjarje me një rëndësi të dyfishtë historike:

Jo vetëm vetë fakti që një meteorit praktikisht bie në shtëpinë e dikujt, por që dinamika e rënies është monitoruar me kujdes falë projektit Prisma (Rrjeti i parë italian për mbikëqyrjen sistematike të meteorëve dhe Atmosphere), i promovuar nga Instituti Kombëtar i Astrofizikës (INAF) dhe i mbështetur nga Fondacioni CRT, i përbërë nga një rrjet videokamerash në të gjithë qiellin, të instaluara në vende të ndryshme në Itali, kushtuar pikërisht vëzhgimit të meteorëve shumë të shndritshëm, të quajtura “bolide”.

Vendosja e tyre është bërë me qëllim përcaktimin e orbitave heliocentrike të meteoroideve që i shkaktojnë ato dhe përcaktimin e zonave për grumbullimin e meteoritëve të mundshëm që lidhen me ngjarjen.

Gjithçka filloi mbrëmjen e 14 shkurtit rreth orës 19:00 me orën lokale, kur një top i shkëlqyeshëm i zjarrit u shfaq në qiejt e Pulias dhe Bazilikatës. Ky top zjarri, i quajtur joformalisht një “San Valentino fireball”, u filmua nga tre kamera të rrjetit Prisma: Castellana Grotte, Tricase dhe Vasto.

Topi i zjarrtë u pa edhe nga Kroacia dhe Sllovenia. Ekipi Prisma gjurmoi trajektoren e ndjekur nga bolidi në atmosferë: filloi të shkëlqejë në një lartësi prej rreth 90 km dhe ndoqi një trajektore zbritëse të prirur me rreth 60 gradë në lidhje me toka që lëviz me një shpejtësi fillestare 16-17 km/s nga Bari në drejtim të Matera. Kjo është një shpejtësi tipike për një objekt me origjinë asteroidi.

Meteori ra vertikalisht në tokë me një shpejtësi prej rreth 300 km/h dhe në fakt, në momentin e përplasjes, copëtoi një pllakë të ballkonit që shkon përgjatë perimetrit të shtëpisë dhe u copëtua në disa dhjetëra pjesë.

Fragmentet e meteorit u dorëzuan në duart e Carmelo Falco, përfaqësues i Zyrës së Projektit të rrjetit Prisma, i cili nxitoi menjëherë për të koordinuar kërkimin, i cili do të vazhdojë të rikuperojë çdo fragment tjetër që i mbijetoi bien.