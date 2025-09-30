Mori ryshfet 1 mijë euro, lihet në burg ish-inspektori i IMT-së
Gjykata Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ka lënë fuqi masën e sigurisë “arrest në burg”, për shtetasin K.Zh., i cili ishte ish-inspektor i IMT-së.
Ai po hetohet për kryerjen e veprës penale ““Korrupsioni paktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”.
“Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues monokratik të përbërë nga gjyqtare Igerta Hysi, sot më 30.09.2025, shpalli vendimin mbi çështjen penale nr. 67 akti, datë 22.09.2025 regjistrimi, mbi ankimin e personit nën hetim K.Zh., me objekt: “Ankim ndaj vendimit nr. 89, datë 01.09.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me objekt: Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit dhe caktimin e masës së sigurimit personal “Arresti në burg”, parashikuar nga neni 238, i Kodit të Procedurës Penale” dhe vendosi:
Miratimin e Vendimit nr. 89, datë 01.09.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin e Krimin e Organizuar.
Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë brenda 45 ditëve, nga e nesërmja e njoftimit të vendimit.
U shpall në Tiranë, me datë 30.09.2025“, thuhet në njoftim.
Ish-inspektori, dyshohet se i ka kërkuar një biznesmeni 1 mijë euro ryshfet, me qëllim moskryerjen e veprimeve ligjore për tendën e lokalit që kishte zbatuar hapësirën publike.
Për këtë çështje, në pranga ra dhe një inspektor tjetër, shtetasi G.F.
Të dy të dyshuarit, kanë mohuar akuzat.