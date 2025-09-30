LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mori ryshfet 1 mijë euro, lihet në burg ish-inspektori i IMT-së

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 12:20
Aktualitet

Mori ryshfet 1 mijë euro, lihet në burg ish-inspektori i IMT-së

Gjykata Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ka lënë fuqi masën e sigurisë “arrest në burg”, për shtetasin K.Zh., i cili ishte ish-inspektor i IMT-së.

Ai po hetohet për kryerjen e veprës penale ““Korrupsioni paktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”.

“Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues monokratik të përbërë nga gjyqtare Igerta Hysi, sot më 30.09.2025, shpalli vendimin mbi çështjen penale nr. 67 akti, datë 22.09.2025 regjistrimi, mbi ankimin e personit nën hetim K.Zh., me objekt: “Ankim ndaj vendimit nr. 89, datë 01.09.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me objekt: Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit dhe caktimin e masës së sigurimit personal “Arresti në burg”, parashikuar nga neni 238, i Kodit të Procedurës Penale” dhe vendosi:

Miratimin e Vendimit nr. 89, datë 01.09.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin e Krimin e Organizuar.



Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë brenda 45 ditëve, nga e nesërmja e njoftimit të vendimit.
U shpall në Tiranë, me datë 30.09.2025“, thuhet në njoftim.
Ish-inspektori, dyshohet se i ka kërkuar një biznesmeni 1 mijë euro ryshfet, me qëllim moskryerjen e veprimeve ligjore për tendën e lokalit që kishte zbatuar hapësirën publike.

Për këtë çështje, në pranga ra dhe një inspektor tjetër, shtetasi G.F.

Të dy të dyshuarit, kanë mohuar akuzat.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion