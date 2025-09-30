E dënuar me mbi 13 vite burg nga gjykata italiane, arrestohet në Durrës 46-vjeçarja shqiptare
Një 46-vjeçare, e dënuar me 13 vjet e 6 muaj burg në Itali për trafikim të narkotikëve dhe pjesëmarrje në organizata kriminale, është arrestuar në Durrës.
Operacioni i koduar “Arachne”, i realizuar nga Policia e Durrësit, ka çuar në kapjen e Edisnarda (alias Edisnajda) Shapkës, e kërkuar nga autoritetet italiane.
Ajo u arrestua pas një kërkimi kombëtar dhe ndërkombëtar për ekzekutimin e dënimit të dhënë nga Gjykata e Apelit të Bolonjës. Gjykata e Durrësit ka caktuar masën e sigurimit “Arrest në burg” për shtetasin në fjalë.
Njoftimi i policisë:
Durrës
Vijojnë operacionet e njëpasnjëshme për kapjen e shtetasve në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar.
Finalizohet operacioni policor i koduar “Arachne”.
Kapet dhe vihet në pranga një 46-vjeçare e dënuar nga Gjykata e Apelit e Bolonjas, Itali, me 13 vjet e 6 muaj burgim, për trafikim të narkotikëve, kryer në kuadër të organizatës kriminale.
Shërbimet operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, në bashkëpunim me ato të Komisariatit të Policisë Durrës, në vijim të punës për lokalizimin dhe arrestimin e shtetasve të shpallur në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar, kanë finalizuar një tjetër operacion për këtë qëllim.
Bazuar në informacionet e marra, në kuadër të operacionit të koduar “Arachne”, u bë lokalizimi dhe arrestimi i shtetases në kërkim, Edisnarda (alias Edisnajda) Shapka, 46 vjeçe, banuese në Durrës.
Gjykata e Shkallës e Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, me vendimin nr. 169, datë 27.09.2025, ka vendosur caktimin e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, për këtë shtetase, në funksion të njohjes dhe ekzekutimit të vendimit penal të Gjykatës së Apelit të Bolonjas, Itali, të vitit 2020, mbi bazën e të cilit është dënuar shtetasja Edisnarda (alias Edisnajda) Shapka, me 13 vjet e 6 muaj burgim, për veprat penale “Organizata kriminale” dhe “Trafikimi i lëndëve narkotike”.