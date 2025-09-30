Shqiptari gjendet i varur në një tabelë sinjalizimi rrugor në Bruksel
Një ngjarje e rëndë ka tronditur Brukselin, ku një 29-vjeçar shqiptar u gjet i varur në një tabelë sinjalizimi pranë zonës “Westland Shopping”, një vend që konsiderohet strategjik për trafikun e drogës. Policia federale belge dhe Prokuroria e Prokurorit Mbretëror po hetojnë rrethanat e vdekjes, që konsiderohet e dyshimtë.
Trupi i viktimës ishte i varur në pjesën e pasme të tabelës me një kabllo. Autoritetet nuk kanë përjashtuar pistën e vetëvrasjes, por dyshohet se vdekja mund të ketë lidhje me krimin e organizuar.
Laboratori i Policisë Federale Gjyqësore, një mjek ligjor dhe një gjykatës hetues janë angazhuar në hetim.
Mediat belge raportojnë se mënyra e ekzekutimit ngjan me taktikat e karteleve meksikane, të njohura për dhunën ekstreme dhe përdorimin e metodave brutale ndaj rivalëve ose tradhtarëve. Ekspertët e krimit theksojnë se incidenti mund të jetë paralajmërim për grupe kriminale të përfshira në trafikun e drogës, duke rikujtuar ngjarje të ngjashme në vend.
Brukseli ka qenë skena e dhunës së përshkallëzuar gjatë vitit të fundit, me të paktën 57 të shtëna me armë që nga fillimi i vitit, sipas statistikave të fundit. Autoritetet kanë theksuar se kjo ngjarje tregon për presionin dhe veprimtarinë e grupeve kriminale në zonat e ndjeshme për trafikun e drogës.
Drejtori i Policisë Gjyqësore Federale të Brukselit, Eric Jacobs, ka vënë në dukje se rrjetet shqiptare dhe ato të tjera kriminale në Bruksel përdorin taktika të ngjashme për intimidim dhe kontroll të territoreve. Ai shtoi se kjo ngjarje është vetëm “maja e ajsbergut”, duke treguar se në botën e nëndheshme kriminale ndodhin shumë ngjarje që nuk dalin në publik.