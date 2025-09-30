“I dhashë Dumanit 85 mijë euro” Erion Alibej rrëfen vrasjen e Emiliano Ramazanit: I tregova Nuredinit kush ishte, s`e njihte
Zbardhet dëshmia e të penduarit të drejtësisë, Erion Alibej, i cili në kuadër të operacionit ‘Plumbi i Artë’ i është përgjigjur pyetjeve të avokatit të Xhuliano Hoxhës.
Sipas Alibej, Nuredin Dumani nuk e njihte Emiliano Ramazanin. “Unë ia kam treguar. I kam thënë se kush është. I kam dhënë informacione edhe për Elio Bitrin. Ne nuk kishim një plan konkret. Nuk kishim një listë.
Shikonim dhe e vlerësonim si do vepronim”, tha Alibej. Ndërkohë, ai shtoi se Emiliano Ramazani ka qenë njëri i afërt i Talo Celës, i Mikael Qoses i vëllezërve Çopja. “Kisha informacione pa fund për të”, tha Alibej.
I penduari deklaroi se ishte Xhuliano që i informonte tërë kohës për lëvizjet e Ramazanit.
“Ditën e ekzekutimit të Ramazanit kam folur me Xhulianon. Emiliano rrinte gjatë në palestër.
Nga dita kur u nisëm për ekzekutimin e tij e derisa ai doli nga palestra, Xhuliano ka qenë gjithë kohës aktiv. Ka qëndruar aty dhe kemi folur bashkë në vijimësi në SKY ECC. Për mua ishte i besueshëm informacioni.
Ditën e ekzekutimit vetëm ai ka qenë informator. Për vrasjen e Emiliano Ramazanit kam komunikuar me Nuredinin. Duhet të çoja pagesën tek rrethi tek TEG. Kam dërguar Arsen Preçin atje me 80-85 mijë euro.
Mesa mbaj mend ka shkuar një vajzë me taksi atje, që ka marrë lekët. Xhulianon e kam paguar gjatë gjithë kohës.”, tha ai.