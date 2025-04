Ministria e Brendshme në Itali bën gati listën me emigrantët që do vijnë në Gjadër, mes tyre priten dhe shqiptarë

Ministria e Brendshme e Italisë po përgatit listën e emigrantëve që do të transferohen në kampin në Gjadër, ndër ta mund të ketë edhe emigrantë të parregullt shqiptarë.

Ata që mbërrijnë do të qëndrojnë, raporton La Republica. Në fakt, bëhet fjalë për persona në pritje të dëbimit, të mbajtur tashmë në qendra të tjera italiane të riatdhesimit, të cilat, sipas direktivës së fundit të Ministrisë së Brendshme të pak javëve më parë, kanë nisur të regjistrojnë kapacitetet e plota.

Në orët e fundit, Departamenti i Lirive Civile dhe Imigracionit i Ministrisë së Brendshme, i drejtuar nga prefektja Rosanna Rabuano, ka punuar për listën e emigrantëve që konsiderohen më të përshtatshëm për t’u transferuar në Shqipëri.

Media italiane raporton se kombësitë e emigrantëve që mund të transferohen në Gjadër janë tunizianë, egjiptianë, marokenë dhe shqiptarë. Prandaj, në mënyrë paradoksale, edhe emigrantët e parregullt shqiptarë mund të përfundojnë në Gjadër, duke pritur që të pranohen nga qeveria në Tiranë.

Për ta, riatdhesimi aktual do të ishte më i lehtë dhe sigurisht më pak i kushtueshëm: do të ishin të vetmit që mund të liroheshin në territorin shqiptar.

Për të gjithë të tjerët, sipas rregullave të vendosura me kryeministrin Edi Rama në protokollin në fuqi, do të duhet sërish kthimi në Itali përpara se të nisin me procedurat e riatdhesimit.

Siç thekson prestigjozja italiane: Prandaj është thelbësore që Italia të forcojë marrëveshjet ekzistuese për të shmangur efektin bumerang të versionit të ri të Operacionit Albania, në rast se emigrantët e sjellë atje do të qëndronin për muaj të tërë pa u dërguar më pas në shtëpi.