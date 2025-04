“Qenkam çuar për t’u puthur sot”, Gjesti vazhdon ngacmimet ndaj Eglit

Marrëdhënia mes Gjestit dhe Eglit brenda shtëpisë së spektaklit ka kaluar nëpër faza të ndryshme – nga afrimiteti dhe flirtimi, te keqkuptime dhe momente distancimi.

Megjithatë, së fundmi, duket se dyshja po përjeton një afrimitet të ri, më të thellë dhe emocionalisht më të ngrohtë.

Në një nga momentet më të ëmbla të tyre, Gjesti dhe Egli u panë së bashku në oborrin e shtëpisë duke shijuar një kafe në diell, ndërsa bashkëbisedimi i tyre nisi me tone lozonjare, por u kthye shpejt në një shkëmbim ndjenjash të sinqerta dhe të thella.

Egli, në stilin e saj karakteristik dhe me një qetësi që shpesh shfaqet si mbrojtje, reagoi me një buzëqeshje të matur: “E po kështu është jeta”, – u përgjigj ajo me një nënkuptim të thellë.

Por, Gjesti, si për t’i treguar se nuk ishte një batutë kalimtare, vijoi me më shumë intensitet ndjesor: “Jo, nuk është… veç kështu s’është”, – tha ai, duke lënë të kuptohet se ajo që ndien për Eglin po kalon përtej simpatisë së zakonshme.

Ai shtoi më pas me sinqeritet: “Seriozisht qenkam çuar për t’u puthur sot. Mbrëmë të kam dashur pak, por tash edhe më shumë, seriozisht. M’u është shtuar njëfarë bereqeti.”

Ky moment intim, ndonëse i thjeshtë në pamje të parë, ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku fansat kanë vënë re një Gjesti më të përkushtuar dhe një Egli më të hapur ndaj afeksionit të tij.