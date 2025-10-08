LEXO PA REKLAMA!

Mblidhet Asambleja e Partisë Socialiste në Vlorë, prezantohet kandidatja për bashkinë, Brunilda Mersini

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 20:32
Në qytetin e Vlorës është zhvilluar sot Asambleja e Partisë Socialiste, ku është prezantuar zyrtarisht Brunilda Mersini si kandidate për kryetare të Bashkisë Vlorë. Mbledhja u drejtua nga drejtuesi politik i qarkut, Blendi Çuçi, në prani të deputetëve dhe strukturave lokale të PS-së.

Gjatë fjalës së saj, Mersini e cilësoi një privilegj të veçantë faktin që është gruaja e parë që përfaqëson Partinë Socialiste në garën për drejtimin e Bashkisë Vlorë.

Ajo theksoi se synimi i saj është të punojë me përkushtim për një qytet më të zhvilluar dhe më bashkëkohor, duke vënë theksin tek bashkëpunimi me qytetarët dhe transparenca në çdo vendimmarrje.

Pas takimit, si drejtuesi politik Çuçi, ashtu edhe kandidatja Mersini dhanë deklarata për mediat, duke theksuar rëndësinë e unitetit të strukturave socialiste dhe përgatitjet për fushatën zgjedhore që pritet të nisë në ditët në vijim.

 

