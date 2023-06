Mashtrimi me 340 mijë euro ndaj familjes Ferracaku, Apeli lë në burg Milena Derajn

Gjykata e Apelit ka lënë burg Milena Derajn, e akuzuar për mashtrim me pasoja të rënda në vlerën e 540 mijë eurove.

Megjithëse në Gjykatën e Apelit ajo kishte dorëzuar një deklarate noteriale ku e njihte borxhin ndaj familjes Ferracaku, togat e zeza nuk kanë pranuar të caktojnë një masë më të butë sigurie.

Deraj, një ish-punonjëse e Bankës se Shqipërisë, akuzohet dhe për një vepër tjetër penale të mashtrimit me shuma të konsiderueshme.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ajo dyshohet se i mori një shumë prej 230 000 euro një shtetaseje, me pretendimin se do t’i investonte paratë në bono thesari me qëllim përfitimi.