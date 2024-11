Masa ajri të ftohta, parashikimi i motit për ditën e sotme

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën me dije se ditën e hënë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Masat ajrore që qarkullojnë janë të ftohta e të thata me origjinë veriore.

Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare kalimtare.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mjegull/ mjegullinë shikim i reduktuar kryesisht në zonat luginore në orët e mëngjesit e të mbrëmjes.

Era parashikohet të fryjë me derjtim verilindje –juglindje me shpejtësi mesatare 1-5 m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era fiton shpejtësi 7-9m/sek shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1-2ballë.

Temperaturat parashikohen:

QYTETET Temperaturat në °C

Shkodër 2/16

Kukës -2/12

Lezhë 2/15

Dibër -4/11

Durrës 4/18

Tiranë 5/18

Elbasan 5/18

Berat 4/20

Vlorë 5/18

Korcë -2/11

Gjirokastër 6/20

Sarandë 1/17