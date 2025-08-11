Pesë gazetarë të Al Jazeera-s vriten nga një sulm izraelit
Pesë gazetarë të rrjetit Al Jazeera u vranë të dielën në një sulm ajror izraelit pranë portës kryesore të Spitalit Al-Shifa në qytetin e Gazës. Mes tyre janë korrespondentët Anas al-Sharif dhe Mohammed Qreiqeh, si dhe kameramanët Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal dhe Moamen Aliwa, të cilët ndodheshin në një tendë për gazetarët kur u goditën.
Al Jazeera e dënoi ngjarjen si një “atentat të qëllimshëm” dhe “sulm flagrant ndaj lirisë së shtypit”. Pak pas sulmit, ushtria izraelite (IDF) pranoi se kishte shënjestruar al-Sharif, duke e akuzuar për drejtimin e një qelize të Hamasit, por nuk përmendi emrat e gazetarëve të tjerë të vrarë.
Në total, shtatë persona humbën jetën nga goditja, ndërsa fillimisht raportohej për katër anëtarë të stafit të vrarë, shifër që më vonë u rrit në pesë.
Redaktori i përgjithshëm i Al Jazeera-s, Mohamed Moawad, tha se al-Sharif ishte “i vetmi zë” që raportonte nga brenda Gazës dhe theksoi se gazetarët u vranë në tendën e tyre, jo në vijën e frontit. Ai akuzoi Izraelin për përpjekje për të heshtur raportimet nga territori.
Sipas Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ), nga tetori 2023 deri më sot në Gaza janë vrarë 186 gazetarë. Organizata kritikon autoritetet izraelite për mungesë provash që mbështesin akuzat se gazetarët e vrarë ishin pjesë e grupeve militante.
Al Jazeera kujtoi se nuk është hera e parë që gazetarët e saj shënjestrohen në Gaza. Në gusht 2024, Ismael Al-Ghoul dhe kameramani Rami al-Rifi u vranë në një sulm ajror, ndërsa Izraeli i akuzoi për përfshirje në sulmet e 7 tetorit, akuza që televizioni hodhi poshtë.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga nisja e ofensivës izraelite në tetor 2023 janë vrarë mbi 61 mijë persona, përfshirë rreth 1,200 në sulmet e Hamasit në jug të Izraelit.