Pesë gazetarë të Al Jazeera-s vriten nga një sulm izraelit

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 09:17
Bota

Pesë gazetarë të rrjetit Al Jazeera u vranë të dielën në një sulm ajror izraelit pranë portës kryesore të Spitalit Al-Shifa në qytetin e Gazës. Mes tyre janë korrespondentët Anas al-Sharif dhe Mohammed Qreiqeh, si dhe kameramanët Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal dhe Moamen Aliwa, të cilët ndodheshin në një tendë për gazetarët kur u goditën.

Al Jazeera e dënoi ngjarjen si një “atentat të qëllimshëm” dhe “sulm flagrant ndaj lirisë së shtypit”. Pak pas sulmit, ushtria izraelite (IDF) pranoi se kishte shënjestruar al-Sharif, duke e akuzuar për drejtimin e një qelize të Hamasit, por nuk përmendi emrat e gazetarëve të tjerë të vrarë.

Në total, shtatë persona humbën jetën nga goditja, ndërsa fillimisht raportohej për katër anëtarë të stafit të vrarë, shifër që më vonë u rrit në pesë.

Redaktori i përgjithshëm i Al Jazeera-s, Mohamed Moawad, tha se al-Sharif ishte “i vetmi zë” që raportonte nga brenda Gazës dhe theksoi se gazetarët u vranë në tendën e tyre, jo në vijën e frontit. Ai akuzoi Izraelin për përpjekje për të heshtur raportimet nga territori.

Sipas Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ), nga tetori 2023 deri më sot në Gaza janë vrarë 186 gazetarë. Organizata kritikon autoritetet izraelite për mungesë provash që mbështesin akuzat se gazetarët e vrarë ishin pjesë e grupeve militante.

Al Jazeera kujtoi se nuk është hera e parë që gazetarët e saj shënjestrohen në Gaza. Në gusht 2024, Ismael Al-Ghoul dhe kameramani Rami al-Rifi u vranë në një sulm ajror, ndërsa Izraeli i akuzoi për përfshirje në sulmet e 7 tetorit, akuza që televizioni hodhi poshtë.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga nisja e ofensivës izraelite në tetor 2023 janë vrarë mbi 61 mijë persona, përfshirë rreth 1,200 në sulmet e Hamasit në jug të Izraelit.

