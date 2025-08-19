Makina përfshihet nga flakët në Korçë, shpëton drejtuesi
Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 11:25
Aktualitet
Një mjet tip “Nissan” u përfshi nga flakët gjatë lëvizjes në unazën veriore të qytetit të Korçës. Shërbimi zjarrfikës mbërriti në kohë dhe arriti të shuajë flakët, duke parandaluar përhapjen e zjarrit dhe rrezikun për të tjerë.
Burimet bëjnë me dije se zjarri nisi nga pjesa e motorit, dhe dyshohet se shkak mund të ketë qenë një shkëndijë elektrike.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe po heton për të përcaktuar shkaqet e sakta të incidentit.
Drejtuesi i mjetit arriti të dalë nga makina pa pësuar lëndime, falë reagimit të shpejtë të shërbimit zjarrfikës.