E mbytën dhe e hodhën në liqen/ Apeli lë në burg dy autorët që akuzohen për vrasjen e Denis Dobrës

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 11:21
Aktualitet

E mbytën dhe e hodhën në liqen/ Apeli lë në burg dy

Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi masat e sigurimit “arrest në burg” për Fatjon Bushgjokën dhe Petrit Çakrrin, të dyshuar për vrasjen e 23-vjeçarit Renis Dobra, ngjarje kjo e ndodhur më 8 korrik. Trupi i të riut u gjet një ditë më pas në afërsi të liqenit të Shkopetit.

Gjatë seancës, avokatët e dy të dyshuarve, Arber Qehaja, Fred Gjoni dhe Halit Zhuka, zhvilluan debate të ashpra me prokurorin Etien Kapo, duke kërkuar që arrestimi të cilësohej i paligjshëm dhe lirimi i menjëhershëm i klientëve të tyre. Gjykata miratoi kërkesën e prokurorisë, duke lënë në burg të dyshuarit dhe duke caktuar afat për grumbullimin e provave shtesë.

Sipas hetimeve, autorët e kanë ndjekur Denis Dobrën nga qyteti i Burrelit. Gjatë rrugës drejt banesës së tij, ata e kanë sulmuar, dhunuar dhe më pas mbytur me litar. Për të fshehur krimin, automjetin e viktimës dhe trupin e pajetë e hodhën në liqenin e Shkopetit, por tentativi dështoi pasi trupi u gjet në breg.

Në kërkim për këtë ngjarje janë edhe Kristi dhe Aleksandër Bushgjokaj, të cilët dyshohet se kanë pasur rol në përgatitjen dhe kryerjen e krimit.

Gjykata vazhdon hetimet për të siguruar prova të mëtejshme që lidhin të dyshuarit me vrasjen e 23-vjeçarit.

