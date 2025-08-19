E mbytën dhe e hodhën në liqen/ Apeli lë në burg dy autorët që akuzohen për vrasjen e Denis Dobrës
Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi masat e sigurimit “arrest në burg” për Fatjon Bushgjokën dhe Petrit Çakrrin, të dyshuar për vrasjen e 23-vjeçarit Renis Dobra, ngjarje kjo e ndodhur më 8 korrik. Trupi i të riut u gjet një ditë më pas në afërsi të liqenit të Shkopetit.
Gjatë seancës, avokatët e dy të dyshuarve, Arber Qehaja, Fred Gjoni dhe Halit Zhuka, zhvilluan debate të ashpra me prokurorin Etien Kapo, duke kërkuar që arrestimi të cilësohej i paligjshëm dhe lirimi i menjëhershëm i klientëve të tyre. Gjykata miratoi kërkesën e prokurorisë, duke lënë në burg të dyshuarit dhe duke caktuar afat për grumbullimin e provave shtesë.
Sipas hetimeve, autorët e kanë ndjekur Denis Dobrën nga qyteti i Burrelit. Gjatë rrugës drejt banesës së tij, ata e kanë sulmuar, dhunuar dhe më pas mbytur me litar. Për të fshehur krimin, automjetin e viktimës dhe trupin e pajetë e hodhën në liqenin e Shkopetit, por tentativi dështoi pasi trupi u gjet në breg.
Në kërkim për këtë ngjarje janë edhe Kristi dhe Aleksandër Bushgjokaj, të cilët dyshohet se kanë pasur rol në përgatitjen dhe kryerjen e krimit.
Gjykata vazhdon hetimet për të siguruar prova të mëtejshme që lidhin të dyshuarit me vrasjen e 23-vjeçarit.