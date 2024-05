Lideri i opozitës dënohet me 42 vjet burg në Turqi

Një gjykatë turke ka dënuar liderin e opozitës pro-kurde Selahattin Demirtas me 42 vjet burg për rolin e tij në nxitjen e protestave vdekjeprurëse për konfliktin në Siri. Më shumë se një duzinë aleatë politikësh të Demirtasit u burgosën gjithashtu.

Demirtas u dënua për gjithsej 47 akuza, raportuan mediat turke, duke përfshirë konspiracion, nxitje të dhunës, prishje të unitetit të shtetit dhe përfshirje në propagandë në emër të një organizate terroriste. Në moshën 51-vjeçare, Demirtas ka të ngjarë të vdesë në burg nëse përpjekjet e tij për të apeluar dënimin rezultojnë të pasuksesshme.

Demirtas ishte një nga 108 personat e akuzuar në të ashtuquajturin Gjyqi i Kobanit. Rasti u përqendrua në qytetin sirian të Kobanes, ku militantët kurdë dhe xhihadistët e Shtetit Islamik (IS) po luftonin për kontrollin e qytetit në vitin 2014. Demirtas akuzoi trupat turke – të cilët në atë kohë po shkëmbenin zjarr ndërkufitar me kurdët – që qëndruan në zonë ndërsa Shteti Islamik ((IS) rrethonte qytetin dhe për të ndaluar ikjen e kurdëve.

Si udhëheqës i Partisë Demokratike të Popullit (HDP) pro-kurde, Demirtas bëri thirrje për protesta në rajonet me shumicë kurde të Turqisë jugore. Demonstratat u kthyen shpejt në të dhunshme dhe shkaktuan 37 të vdekur dhe qindra të plagosur. Dy muaj para protestave, Demirtas kishte përfunduar i treti në zgjedhjet presidenciale të Turqisë. Ai vazhdoi të sfidojë përsëri presidentin Recep Tayyip Erdogan për presidencën në 2018, duke e zhvilluar fushatën e tij nga prapa hekurave.

Nga 108 personat e akuzuar për orkestrimin ose pjesëmarrjen në protesta, 18 u burgosën të enjten. Ndaj 12 të tjerëve u hodhën akuza, ndërsa 18 u liruan në pritje të datave të mëtejshme gjyqësore dhe 72 mbeten në kërkim. Ish-bashkëkryetarja e HDP-së, Figen Yuksekdag, u dënua me 32 vjet burg për akuza të ngjashme me ato të ngritura kundër Demirtasit.