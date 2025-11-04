LEXO PA REKLAMA!

Lëvizja e PAPRITUR e Ilir Metës! Ish-presidenti kërkon lirimin nga burgu në Gjykatën e Lartë

Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 13:06
Lëvizja e PAPRITUR e Ilir Metës! Ish-presidenti kërkon lirimin

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta nuk heq dorë nga rekursi në Gjykatën e Lartë, ku kërkon ndryshim të masës së sigurisë. 

Më herët rekursi i tij është rrëzuar, duke e lënë Metën sërish pas qelisë. Kujtojmë se Meta ka vënë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese, ku në mbledhjen e gjyqtarëve do të vendoset për kalimin e çështjes në seancë plenare.

Ilir Meta ndodhet në paraburgim prej tetorit të vitit 2024 dhe aktualisht po gjykohet në seancë paraprake në Gjykatën e Posaçme për korrupsion, pastrim parash e fshehje pasurie.

