Akuzohen se morën peng e dhunuan Ilir Topçiun, lihen në burg vëllai i deputetit të PD dhe dy të tjerët
Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 12:54
Aktualitet
Gjykata lë masën ‘Arrest në burg’ me afat 40 ditë për Alti Nallbatin vëllai i deputetit demokrat Bledion Nallbati, Marsel Buçin dhe Trajan Çelikun të cilët akuzohen se morën peng dhe dhunuan Iilir Topçiun.
Prokuroria kërkoi këtë masë dhe u pranua nga gjykata.
Të tre u arrestuan disa ditë më parë pasi morën peng Ilir Topçiun në Devoll, duke e dhunuar në ambientet e një biznesi pasi e nxorën nga shtëpia.
Topçiu ishte me arrest shtëpie, u telefonua nga autorët për të dalë jashtë në oborr dhe u mor me forcë nga tre personat.