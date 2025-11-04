LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Akuzohen se morën peng e dhunuan Ilir Topçiun, lihen në burg vëllai i deputetit të PD dhe dy të tjerët

Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 12:54
Aktualitet

Akuzohen se morën peng e dhunuan Ilir Topçiun, lihen në burg

Gjykata lë masën ‘Arrest në burg’ me afat 40 ditë për Alti Nallbatin vëllai i deputetit demokrat Bledion Nallbati,  Marsel Buçin dhe Trajan Çelikun të cilët akuzohen se morën peng dhe dhunuan Iilir Topçiun.

Prokuroria kërkoi këtë masë dhe u pranua nga gjykata.

Të tre u arrestuan disa ditë më parë pasi morën peng Ilir Topçiun në Devoll, duke e dhunuar në ambientet e një biznesi pasi e nxorën nga shtëpia.

Topçiu ishte me arrest shtëpie, u telefonua nga autorët për të dalë jashtë në oborr dhe u mor me forcë nga tre personat.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion