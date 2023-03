Leshkuqet e lashtësisë- Ilirët, etrusket, thrakasit

E dini pse quhet koha e lashtë Historike Sepse nuk e kuptojmë që kohërat historike janë jashtëzakonisht të shkurtra dhe ajo kohë paraqet vetëm atë hapësirë historike ku mbahen shënimet

Miq të nderuar ne si trashëgimtar të pellazgëve jemi më të lashtë se “ koha historike “ Shënimet e ndryshme për histori flasin për 6-10 mijë vjet të kaluara , por ne jemi edhe më herët.

Ishin do kohëra kur ishim vetëm ne , dhe në mesin tonë i kishim leshkuqtë me shumicë. Apo si të them shumë pak dallonim nga njeri tjetri. Kur filluan të vinin ardhacakët , e këtë shumë më vonë nga të qenurit tonë ata e vërejtën ndryshimin në mes nesh dhe atyre. Shikoni , pamja e jonë ishte falë kushteve klimatike që mbretëronin aso kohe. Sot as 3 % të njerëzimit nuk janë leshkuq.

Një të shkruar ashtu në origjinal do ta përcjelli :” The Greeks are the first people in Europe were we have their ancient writing and can understand it. They started to write around 3,500ybp.” Mjaft më me këto fantazime , po ku kishte grek 3500 vjet p rKr.? Na duhet punë e madhe që bota të ndryshon mendimin e saj.

Shënimet më të vjetra për leshkuqtë qenkan nga « greku « Xenophani (570 – 480 BC) i cili ka shkruar : « Njeriu i imagjinon zotërat e tij sipas fytyrës së tij , ata të Etiopisë janë të zinj me hundë të rrafshët ( hundë-patë ) , kurse zotëruat e Thraksave janë sy kaltër dhe lesh kuqë.

Freskën që e shihni më lartë është nga Bullgaria ( e sotme) qendrore , është varret thrakase. Ta dini që në shumë varreza të tilla të thrakasve të vjetër gjendet e shkruar Rufus , që do të thotë leshkuq .

Një tjetër reference për leshkuqtë , e kjo nga shek.i 4-t para Kr. është nga gjeografi i madh Herodoti , kur shkruan për një fis të caktuar thrakas e thotë që ishin të fuqishëm me sy të katërt dhe flokë të kuq që shkëlqejnë. (In Greek art Thracens are ofentlley depicted as red heads. The Thracian’s lived in modern day Bulgaria so just north of Greece ).

Edhe Aristoteli i përshkruante thrakasit si lesh kuq e sy kaltër

Shënimi më i vjetër për leshkuqtë është mbi 2 300 vjet. Këtë e gjejmë tek Etrsukët – civilizimi i viteve 764-264 para Kr. Dihet që Etruskët kanë ardhur nga Anatolia ( Azia e Vogël ). Në piktura etruske gjenden leshkuqtë e pikturuar ( shihni foton e parë )

Kemi shumë gjëra interesante nga historia greke dhe romake , aty shkruhet se në teatrot e tyre sklavëve iu bënin krihet e kuq që të dihen se nga kishin ardhur.

E dini që Europidi e përshkruante vetën si flok-kuq , por shënimet flasin që edhe Akili dhe Menelau i Homerit ishin leshkuq. Kur jemi tek koha romake të permendim Kaligulën ,Perandorin Romak ( 31 Gusht 12 pas Kr. – 24 Janar 41 pas Kr.) i obligonte skllavët ti rrisnin flokët dhe ata që nuk ishin t`iu ngjyroseshin në të kuqe . që të paraqitet si fitore e Romës. (?)

Me siguri e dini që Katapano na e la trashëgim Thotin i cili fliste shqip që para 10 mijë vjetëve, por edhe studimet e reja po tregojnë që kultura e Egjyptit , Babilonisë , Shumerët ishin nga ne. Edhe Kleopatra më në fund doli si e bija e Ptolomejve .