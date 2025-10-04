Lajmi i fundit / 14-vjeçarja hidhet nga kati i tretë i pallatit
Një 14-vjeçare është vetëhedhur nga ballkoni i shtëpisë së saj, në lagjen nr 14 të Korçës.
Mësohet se ambulanca ka shkuar menjëherë në vendngjarje duke e transportuar të miturën drejt spitalit.
E mitura është hedhur nga kati i tretë i pallatit ndërsa u transportua me shenja jete në spitalin e Korçës dhe aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Njoftimi i policisë:
Korçë / Informacion paraprak
Rreth orës 15:20, në lagjen nr. 14, dyshohet se është vetëhedhur nga kati i tretë i pallatit ku banonte, një shtetase e mitur, rreth 14 vjeçe, e cila aktualisht po merr mjekim në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e rrethanave të rastit.