Përjashtim i mundshëm i Serbisë nga Botërori, ndaj Shqipërisë si test…sigurie
Serbia dhe Shqipëria do përballen me 11 tetor në Leskovac, në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e botërorit.
Duke patur parasysh tmerrin e Beogradit vite më parë, sfida ndaj kuqezinjve do të jetë një test i rëndësishëm për serbët sa i takon aspektit të sigurisë.
Të reja të rëndësishme vijnë së fundmi. Nëse Serbia dështon të sigurojë mbarëvajtjen e ndeshjes dhe në rast se do ketë trazira, serbët mund të përjashtohen nga kualifikueset e botërorit.
Një skandal i mundshëm nga tifozët, mund të sjellë pezullim deri në vite për këtë përfaqësuese. Presioni sa vjen e rritet te Serbia, në prag të ndeshjes kualifikuese të botërorit.