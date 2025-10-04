LEXO PA REKLAMA!

Përjashtim i mundshëm i Serbisë nga Botërori, ndaj Shqipërisë si test…sigurie

Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 15:54
Sport

Serbia dhe Shqipëria do përballen me 11 tetor në Leskovac, në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e botërorit.

Duke patur parasysh tmerrin e Beogradit vite më parë, sfida ndaj kuqezinjve do të jetë një test i rëndësishëm për serbët sa i takon aspektit të sigurisë.

Të reja të rëndësishme vijnë së fundmi. Nëse Serbia dështon të sigurojë mbarëvajtjen e ndeshjes dhe në rast se do ketë trazira, serbët mund të përjashtohen nga kualifikueset e botërorit.

Një skandal i mundshëm nga tifozët, mund të sjellë pezullim deri në  vite për këtë përfaqësuese. Presioni sa vjen e rritet te Serbia, në prag të ndeshjes kualifikuese të botërorit.

