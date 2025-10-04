Rama poston pamjet e shembjes me tritol në Theth: Kush ndërton më pa leje, investon vetëm për belanë e vet
Kryeministri i vendit, Edi Rama, ka postuar në rrjetin e tij social në “Facebook” videon e shembjes së një ndërtesë 3 katëshe në Theth.
Kjo vidio e kreut të qeverisë vjen pas shembjes me tritol në Theth .
Shembja e ndërtesës me tritol vjen në kuadër të aksionit të qeverisë për lirimin e hapësirave publike.
Krahas videos Rama ka adresuar një mesazh për të gjithë ata që ndërtojnë pa leje.
“Kush ndërton më pa leje, investon vetëm për belanë e vet.
Në Theth përsëri dhe kudo përsëri e përsëri, deri në fund, për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Europian”, ka shkruar Rama në “Facebook”.