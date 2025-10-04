Përflitet si një nga emrat e PD që mund të garojë për Tiranën, Hasimja poston VIDEON duke u hedhur në ujërat e “akullt”
Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 15:50
Aktualitet
Politologu i njohur, Ermal Hasimja, ka sfiduar temperaturat e ulëta që kanë përfshirë vendin këtë fundjavë, duke u futur në ujërat e “akullt”.
Hasimja, i cili përflitet si një nga emrat që mund të kandidohet nga PD në garën për bashkinë e Tiranës, ka ndarë në rrjetet sociale pamjet, me një mesazh “pikant”.
“Pa sfida jeta është e mërzitshme.
Pa sfida nuk ka ndryshim”, shkruan ai bashkangjitur videos.