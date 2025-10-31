Kultivoi drogë në pronë publike së bashku me tre persona të tjerë, ekstradohet nga Italia 33-vjeçari i dënuar me burg
Interpol Tirana ka ekstraduar nga Italia 33 vjeçarin, Edmond Goga, cili është dënuar në Shqipëri për kultivimin e lëndëve narkotike.
Edmond Goga në vitin 2023 është dënuar nga Gjykata e Krujës me 4 vite burgim, ndërsa ditën e sotme është ekstaduar nga Italia për në vendin tonë.
Në vijim të bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet strukturave homologe të Interpolit, në Tiranë dhe në Romë, u finalizua procedura për ekstradimin nga Italia, në Shqipëri, të shtetasit të shpallur në kërkim ndërkombëtar, Edmond Goga, 33 vjeç, të lindur në Krujë.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë, në vitin 2023, e ka dënuar këtë shtetas, me 4 vjet burgim, për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”. Nga dënimi, 33-vjeçarit i ka mbetur për të vuajtur rreth 1 vit burgim.
Në vitin 2021, shtetasi Edmond Goga në rolin e organizatorit, ka bashkëpunuar me 3 shtetas, për të përgatitur një sipërfaqe toke (pronë publike) në fshatin Krastë, Krujë, për kultivim të bimëve narkotike. Si rezultat i ndërhyrjes së Policisë, tentativa për këtë rast kultivimi u parandalua që në fazë fillestare.