Ndahet nga jeta papritur polici i burgjeve, drejtori mesazh të ndjerë për familjen dhe kolegët

Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 10:54
Aktualitet

Ndahet nga jeta papritur polici i burgjeve, drejtori mesazh të ndjerë

Ndahet nga jeta nje prej efektivave te burgjeve, inspektori Sokol Visha.

Per ngjarjen, ka reaguar drejtori i burgjeve Klevis Qose i cili me ane te nje mesazhi shpreh dhimbjen per ndarjen nga jeta te efektivit dhe ngushellime per familjen dhe koleget.

Mesazhi:  

Lamtumirë Inspektor Sokol Visha
Sot u shua një zemër e mirë, një njeri i ndershëm dhe një profesionist shembullor.

Humbja e Inspektor Sokol Vishës na ka prekur thellë — koleg, mik dhe bashkëpunëtor i respektuar nga të gjithë ata që patën fatin ta njohin.

Në punë ishte i qetë, korrekt dhe i përkushtuar; në jetë, i thjeshtë, fisnik dhe gjithmonë gati për të ndihmuar të tjerët.

Do të na mungojë fjala e tij e matur, buzëqeshja dhe prania që sillte qetësi.
Ngushëllimet më të sinqerta për familjen, të afërmit dhe të gjithë kolegët që ndajnë këtë dhimbje.

Kujtimi i tij do të mbetet gjithmonë në zemrat tona, si shembull njeriu e profesionisti.
U prehtë në paqe!

