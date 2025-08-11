LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksident i rëndë me motor në Thumanë, 39-vjeçari ndërron jetë në spital

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 12:28
Aktualitet

Aksident i rëndë me motor në Thumanë, 39-vjeçari

Shtetasi E. Z., 39 vjeç, pasi ka humbur kontrollin e motomjetit dhe si pasojë e plagëve të marra ka ndërruar jetë në spital. Një tjetër aksident fatal është regjistruar në aksin rrugor Fushë Krujë-Thumanë.

Njoftimi i policisë:

“Në aksin rrugor “Fushë Krujë-Thumanë, shtetasi E. Z., 39 vjeç, pasi ka humbur kontrollin e motomjetit dhe si pasojë motomjeti ka dalë nga rruga. Pavarësisht ndihmës mjekësore së dhënë, 39-vjeçari ka humbur jetën, mëngjesin e sotëm”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion