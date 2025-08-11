Aksident i rëndë me motor në Thumanë, 39-vjeçari ndërron jetë në spital
Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 12:28
Aktualitet
Shtetasi E. Z., 39 vjeç, pasi ka humbur kontrollin e motomjetit dhe si pasojë e plagëve të marra ka ndërruar jetë në spital. Një tjetër aksident fatal është regjistruar në aksin rrugor Fushë Krujë-Thumanë.
Njoftimi i policisë:
“Në aksin rrugor “Fushë Krujë-Thumanë, shtetasi E. Z., 39 vjeç, pasi ka humbur kontrollin e motomjetit dhe si pasojë motomjeti ka dalë nga rruga. Pavarësisht ndihmës mjekësore së dhënë, 39-vjeçari ka humbur jetën, mëngjesin e sotëm”.