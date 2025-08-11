Bie nga lartësia punonjësi i ndërtimit në Tiranë, humb jetën
Një ngjarje tragjike ndodhi sot në Tiranë, ku një punonjës ndërtimi humbi jetën pasi ra nga një lartësi gjatë punës. Rreth orës 09:30, shtetasi Rr. M., 66 vjeç, po kryente detyrat e tij në një firmë ndërtimi në zonën e Kinostudios, kur humbi stabilitetin dhe ra nga një pikë e lartë, duke gjetur vdekjen në vend.
Policia e Tiranës njoftoi se menjëherë pas ngjarjes, grupi hetimor iu përgjigj vendit të ngjarjes dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave që çuan në këtë fatkeqësi. Aktualisht, po kryhen hetime për të dokumentuar shkakun dhe përgjegjësitë përkatëse.
Ngjarja rikujton nevojën për respektimin e masave të sigurisë në vendet e punës, sidomos në sektorin e ndërtimit, ku rëniet nga lartësia janë një nga rreziqet më të mëdha për jetën e punonjësve.