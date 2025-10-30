LEXO PA REKLAMA!

Kthjellime dhe alternime vranësirash, parashikimi i motit, 30 tetor 2025

Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 08:06
Këtë të enjte, 30 tetor 2025, në të gjithë vendin pritet një mot i qëndrueshëm dhe relativisht i butë për stinën.

Në orët e para të ditës, nga mesnata deri në mëngjes të hershëm, qielli do të jetë kryesisht i kthjellët me mundësi për vranësira të lehta rreth orës 06:00–07:00. Temperaturat do të lëvizin në kufirin e 8–10 °C.


Nga ora 09:00 e tutje, do të ketë vranësira të lehta dhe gradualisht klima do të përmirësohet. Temperaturat maksimale pritet të arrijnë rreth 21-23 °C, duke e bërë ditën të favorshme për aktivitete jashtë. Qielli do të jetë kryesisht i vrenjtur ose me re të shpërndara.

Në orët e vona të ditës dhe në mbrëmje, moti vazhdon të jetë me re të shumta dhe temperaturat pritet të zbresin duke arritur përsëri rreth 12-14 °C. Nuk priten reshje të mëdha apo fenomene ekstreme.

