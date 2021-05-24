LEXO PA REKLAMA!

Kontrollet blic në burgje për periudhën Janar-Maj 2021, zbulohen 7 celularë dhe 15 thika të improvizuara

Lajmifundit / 24 Maj 2021, 14:13
7 celularë, 5 karta sim dhe 15 thika armë e ftohtë janë gjetur në ambientet e burgjeve në vend nga disa kontrolle blic.

Bilancin e ka bërë publik ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj referuar periudhës Janar-Maj 2021 për të gjitha IEVP në vend.

Ndërkohë për përgjegjësinë penale të futjes së sendeve të ndaluara mes tyre telefonat dhe armët e ftohta (thikë) të improvizuara janë proceduar penalisht 40 të dënuar.

