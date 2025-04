Konflikti për diçka në Shqipëri, zbulohet arsyeja pse Roger Shota qëlloi për vdekje Vladimir Topjanën në Itali

Mbrëmja e së dielës së 6 prillit u kthye në tragjedi për Vladimir Topjanën, 43 vjeç, i cili humbi jetën në Fontanafredda, në provincën e Pordenones, pasi mbeti viktimë e një vrasjeje me armë zjarri.

Episodi tragjik ndodhi rreth orës 21:00, pranë një lokali në Via Buonarroti, gjatë një përleshjeje të dhunshme mes viktimës dhe sulmuesit Roger Shota.

Nga hetimet rezultoi se shkak i përplasjes mes Vladimir Topjanës dhe vrasësit ishte një mosmarrëveshje për tokë në Shqipëri. Diskutimi filloi në një lokal në Sacile dhe më pas u zhvendos në Fontanafredda, ku ndodhi tragjedia.

Situata është përshkallëzuar kur viktima ka kafshuar veshin e kundërshtarit, i cili ka reaguar duke nxjerrë armën dhe ka qëlluar duke e goditur për vdekje Topjanën në kokë.

Së bashku me Roger Shotën ka qenë edhe babai i tij, të cilët aktualisht ndodhen pas hekurave, përkatësisht në burgjet e Pordenones dhe Trevisos, me akuzën e bashkëpunimit në vrasje të rëndë me paramendim dhe përdorim të armës. Pozicioni i babait mund të ndryshojë në bazë të zhvillimeve të hetimeve në vazhdim dhe rezultatit të autopsisë.



Policia ka ndërhyrë menjëherë në vendngjarje për mbledhjen e provave dhe zbardhjen e dinamikës së vrasjes. Arma e përdorur në sulm u gjet në vendin e krimit. Hetuesit po analizojnë me kujdes të gjitha detajet për të rindërtuar me saktësi faktet që çuan në vdekjen e Vladimir Topjanës.