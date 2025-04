SHBA dhe Irani ulen në tryezën e bisedimeve, Teherani zbulon ku do të diskutohet e ardhmja bërthamore

Ministri i Jashtëm iranian ka konfirmuar se Teherani dhe Uashingtoni do të zhvillojnë bisedime indirekte mbi programin bërthamor të Iranit në Oman të shtunën.

Të dy vendet do të komunikojnë nëpërmjet ndërmjetësve në vend që të angazhohen në diskutime të drejtpërdrejta ballë për ballë.

Në një intervistë me agjencinë e lajmeve Tasnim të martën, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se ai dhe i dërguari special i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, do të udhëheqin negociatat e nivelit të lartë në Oman.

“Është sa një mundësi aq edhe një provë. Topi është në fushën e Amerikës,” tha ministri i jashtëm iranian në një postim në X të martën.

Sipas agjencisë iraniane NourNews, në negociata do të marrë pjesë edhe ministri i Jashtëm i Omanit, Badr bin Hamad bin Hamood Al-Busaidi.



Trump njoftoi të hënën se SHBA do të zhvillojë “bisedime të nivelit shumë të lartë” me Iranin të shtunën për të adresuar programin e tij bërthamor, duke paralajmëruar se dështimi për të arritur një marrëveshje do të rezultonte në një “ditë shumë të keqe” për Republikën Islamike.

Presidenti amerikan më herët zbuloi se i kishte dërguar një letër Udhëheqësit Suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, duke propozuar rinovimin e negociatave mbi marrëveshjen bërthamore, nga e cila SHBA u tërhoq në mënyrë të njëanshme gjatë mandatit të parë të Trump në vitin 2018. Ai më tej paralajmëroi se nëse Teherani e refuzon ofertën, ai mund të përballet me sulme bombarduese “të tilla që nuk i ka parë kurrë”.

Teherani, i cili mohon se po kërkon armë bërthamore, hodhi poshtë kërkesën për bisedime të drejtpërdrejta. Araghchi e denoncoi propozimin si “të pakuptimtë”. “Nëse doni negociata, atëherë çfarë kuptimi ka të kërcënoni?” pyeti ai.