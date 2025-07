Bota i frikësohet kundërpërgjigjes, Irani kërkon mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit! Zbardhet DOKUMENTI

Jo vetëm Lindja e Mesme, por gjithë bota është vendosur nën alarm, ku mbizotëron frika se kush do të jetë hapi i Jo vetëm Lindja e Mesme, por e gjithë bota është vendosur nën alarm, ku mbizotëron frika se kush do të jetë hapi i radhës i Iranit, pas sulmit të koordinuar të SHBA me Izraelin.

Të dhënat e fundit informojnbë se misioni i Përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara i dorëzoi një letër urgjente Këshillit të Sigurimit, duke dënuar me forcë “bombardimin e paligjshëm dhe të pamatur të Shteteve të Bashkuara të objekteve bërthamore të Iranit”.

“Në dritën e pasojave të rënda dhe të gjera të veprimeve të egra dhe kriminale të Shteteve të Bashkuara për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, Republika Islamike e Iranit i kërkon urgjentisht Këshillit të Sigurimit të thërrasë një takim urgjent pa vonesë për të adresuar këtë akt të hapur dhe të paligjshëm agresioni, për ta dënuar atë në termat më të forta të mundshme dhe për të marrë të gjitha masat e nevojshme sipas përgjegjësive të saj të përcaktuara nga Karta që autori i krimeve të tilla të urryera të mbahet plotësisht përgjegjës dhe të mos mbetet i pandëshkuar”, - thuhet në deklaratë.