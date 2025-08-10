Këmbimi valutor për sot, euro shënon sërish rënie! Ja çfarë po ndodh me monedhat e tjera
Sot, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan do të blihet me 82.4 lekë dhe do të shitet me 83.8 lekë.
Euro do të blihet me 96.4 lekë dhe do të shitet me 97.5 lekë. Franga zvicerane do të blihet me 102 lekë dhe do të shitet me 103.5 lekë.
Ndërsa paundi britanik do të blihet me 110.6 lekë dhe do të shitet me 112.2 lekë. Dollari kanadez këmbehet me 60 lekë në blerje dhe me 61.5 lekë në shitje.