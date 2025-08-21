U nda nga jeta në moshën 88-vjeçare gjyqtari amerikan, u bë i njohur për dhembshurinë në sallën e gjyqit
Gjyqtari i njohur amerikan, Frank Caprio, i cili u bë i famshëm në mbarë botën për qasjen e tij njerëzore dhe të mbushur me dhembshuri në sallën e gjyqit, është ndarë nga jeta në moshën 88-vjeçare.
Lajmi u konfirmua nga familja e tij përmes një deklarate publike në rrjetet sociale, të cituar nga CNN. “Gjykatësi Frank Caprio u nda nga jeta në paqe, pas një beteje të gjatë dhe të guximshme me kancerin e pankreasit. Ai ishte i dashur për dhembshurinë, përulësinë dhe besimin e palëkundur në mirësinë e njerëzve. Përmes punës së tij, ai preku jetët e miliona njerëzve dhe la pas një trashëgimi të thellë të mirësisë dhe drejtësisë. Do të kujtohet jo vetëm si një gjykatës i nderuar, por edhe si bashkëshort, baba, gjysh dhe mik i përkushtuar,” shkruhet në mesazhin prekës të familjes.
Caprio shërbeu për më shumë se katër dekada në Gjykatën e Qarkut në Providence, Rhode Island, ku u emërua gjykatës në vitin 1985. Gjatë gjithë karrierës së tij, ai fitoi respekt jo vetëm nga kolegët, por edhe dashurinë e publikut për mënyrën e pazakontë se si e shihte drejtësinë: me sy njerëzor, duke dëgjuar çdo histori jetësore me kujdes, respekt dhe empati.
Ai u bë i njohur për publikun e gjerë përmes programit televiziv “Caught in Providence”, i cili e shndërroi sallën e tij të gjyqit në një shembull të rrallë të ndërthurjes mes ligjit dhe njerëzillëkut. Emisioni, i cili transmetonte seancat reale ku Caprio trajtonte shkelje të vogla, u nominua për çmimin prestigjioz “Daytime Emmy Award” në vitin 2021. Klipet ku ai tregonte mirëkuptim dhe dhembshuri, shpesh duke falur gjoba ose duke gjetur zgjidhje humane për qytetarët, u bënë virale në mbarë botën, duke fituar miliona shikime dhe komente pozitive.
Në janar të vitit 2023, Caprio njoftoi largimin e tij nga detyra, duke i dhënë fund një karriere të gjatë e të suksesshme. Vetëm disa muaj më pas, ai bëri të ditur se ishte diagnostikuar me kancer të pankreasit, një sfidë të cilën e përballoi me guxim deri në ditën e fundit.
Familja e tij ka bërë thirrje që kujtimi i Caprio-s të nderohet duke përhapur më shumë mirësi dhe dhembshuri, ashtu siç bënte ai çdo ditë të jetës së tij. “Ai na mësoi se drejtësia nuk duhet të jetë vetëm e ftohtë dhe e ashpër, por edhe e drejtë, njerëzore dhe e ngrohtë,” u shprehën ata.
Frank Caprio do të kujtohet jo vetëm si një gjyqtar i respektuar, por si një simbol i faktit se ligji dhe njerëzillëku mund të ecin bashkë.