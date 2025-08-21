“Benz”-i përplas makinat e parkuara në Durrës, shoferi humb kontrollin e mjetit
Një aksident rrugor ndodhi mbrëmjen e së mërkurës në lagjen 17 të Durrësit, në rrugën “Vllazërimi”.
Sipas burimeve, një automjet tip “Benz”, pasi drejtuesi humbi kontrollin, u përplas me disa makina të parkuara buzë rrugës. Nga goditja, u dëmtuan edhe 5 automjete të tjera, duke shkaktuar dëme materiale dhe trafik të rënduar në zonë.
Fatmirësisht, nuk ka persona të lënduar. Paraprakisht, dyshohet se shkak i aksidentit ka qenë shpejtësia në drejtim.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe po heton për sqarimin e rrethanave.