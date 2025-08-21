LEXO PA REKLAMA!

“Benz”-i përplas makinat e parkuara në Durrës, shoferi humb kontrollin e mjetit

21 Gusht 2025
Aktualitet

“Benz”-i përplas makinat e parkuara në Durrës,

Një aksident rrugor ndodhi mbrëmjen e së mërkurës në lagjen 17 të Durrësit, në rrugën “Vllazërimi”.

Sipas burimeve, një automjet tip “Benz”, pasi drejtuesi humbi kontrollin, u përplas me disa makina të parkuara buzë rrugës. Nga goditja, u dëmtuan edhe 5 automjete të tjera, duke shkaktuar dëme materiale dhe trafik të rënduar në zonë.

Fatmirësisht, nuk ka persona të lënduar. Paraprakisht, dyshohet se shkak i aksidentit ka qenë shpejtësia në drejtim.

Policia ndodhet në vendngjarje dhe po heton për sqarimin e rrethanave.

