"Ke folur shumë në telefon, e dërguar SMS", cfarë po aludon gazetari nga SHBA për luftën Meta-Dumani

Gazetari Flamur Vezaj i cili aktualisht jeton ne SHBA, ka reaguar ne lidhje me retoriken e ashper te ish presidentit Ilir Meta ndaj kreut te SPAK, Altin Dumani.

Ne faqen e tij ne rrjetet sociale, gazetari Vezaj ka thene se deklaratat e Metes jane te papranueshme dhe tregojne corientim.

Reagimi i Gazetarit nga SHBA:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Altin Dumani ka plot kusure për të cilat kam shkruar e do shkruaj, sidomos për rastin e Qynos!

Por gjuha e kryetarit të partisë së “pengmarrjes” apo ish-presidentit është prej një ordineri të ç’orientuar!

Ky fjalor e kjo gjuhë ka një qëllim nga Likja i “pengmarrjes” dhe bëhet me vetëdije e strategji. Pëllet në këtë form, që të kërkoi përjashtimin e Dumanit nga çështja hetimore ndaj tij me argumentin “se e ka personale”! Argument të cilin do ta përdor në Gjykatat shqiptare (jo vetëm) pas arrestimit që po i afrohem çdo ditë!

Por edhe e ka kuptuar se nuk ka pushtet, nuk ka mbështës, nuk ka vota, nuk ka parti nëse nuk ka vota, nuk i shpëton burgut e nuk ka si të mbroj vetën dhe tenton me pëllitje të marr mbështetje nga të paknaqurit e pushtetit dhe opozitës së dy PD-ve!

Like, nuk të ka fajin Dumani që ti ke lëne shumë gjurmë mbrapa, të cilat janë sa një elefant. Ke fol shumë në telefon dhe ke nis shumë mesazhe!

Ilir Meta e ka sulmuar frontalisht kreun e SPAK Altin Dumani javen e fundit.

Shkak mendohet se jane hetimet e SPAK, per dosjet CEZ-Dia, pasurine e Metes dhe Monika Kryemadhit perfshire financat e LSI dhe sherbimet mjekesore qe ata kane paguar jashte vendit.