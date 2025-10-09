Kapen 32 kg marijuanë në aeroportin e Athinës, në pranga edhe shqiptar
Katër shtetas, tre grekë të moshës 27, 35 dhe 21 vjeç dhe një shqiptar 19-vjeçar, anëtarë të një grupi kriminal ndërkombëtar, të cilët ishin aktivë në importimin e marijuanës hidroponike të papërpunuar (skunk) në territorin grek, u arrestuan nga oficerët e policisë të Nëndrejtorisë së Narkotikëve të Drejtorisë Kundër Masave Kundër Krimit të Organizuar në Greqi.
Në kuadër të kontrolleve të synuara nga Shërbimi i lartpërmendur, për të parandaluar importimin e lëndëve narkotike në Greqi nëpërmjet rrugëve ajrore, pas verifikimeve, verifikimeve të kryqëzuara, analizës së të dhënave dhe krijimit të një “profili”, u certifikua aktiviteti kriminal i të përfshirëve.
Më konkretisht, 27-vjeçari grek që vinte nga Tajlanda u gjet nga oficerët e policisë të Departamentit të Narkotikëve të Aeroportit në zonën e mbërritjeve, ku u kap duke poseduar, në dy valixhe, në emër të tre të bashkëpandehurve të tij dhe me qëllim trafikimin e mëtejshëm, 60 pako që përmbanin marijuanë hidroponike të papërpunuar (skunk), me një peshë totale bruto prej 32 kilogramësh, të cilat 35-vjeçari do t’i merrte më pas për t’ua dorëzuar me taksi marrësve përfundimtarë.
Për të siguruar transportin e qetë të drogës, 21-vjeçari dhe 19-vjeçari monitoronin zonën përreth aeroportit, ndërsa gjatë rrugës shoqëronin taksinë me një automjet tjetër.
Në të njëjtën kohë, në zonën e mbërritjeve, 35-vjeçari u kap duke poseduar, me qëllim trafikimin, tre pako të improvizuara që përmbanin kokainë, me një peshë totale bruto prej 2.15 gramësh.
Pasuan kontrollet në shtëpi, nga të cilat u gjetën dhe u konfiskuan dy pako të improvizuara që përmbanin 50.3 gram kanabis, një pako e improvizuar që përmbante kokainë, me një peshë totale bruto prej 30 gramësh dhe një kartë identiteti policie padyshim të falsifikuar.
Përveç kësaj, u gjetën dhe u konfiskuan taksia dhe makina private, 5 telefona celularë, 2 valixhe dhe shuma prej 245 eurosh.
Vërehet se tre nga katër të pandehurit kanë qenë më parë në paraburgim nga policia për vepra të ngjashme dhe të tjera penale, ndërsa njëri prej tyre është nën masa shtrënguese. Personat e arrestuar u shoqëruan në prokurorinë kompetente.