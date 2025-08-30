LEXO PA REKLAMA!

Moti i keq në Tiranë, të paktën 20 persona të lënduar paraqiten në spital

Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 15:35
Aktualitet

Moti i keq në Tiranë, të paktën 20 persona të

Prej orës 11:00 të paradites së sotme, 30 gusht, si pasoje e motit te keq, mesohet se 20 persona janë dërguar në Spitalin e Traumës.

Vetëm dhjetë prej tyre ndodhen ende në ambientet e spitalit, megjithatë janë jashtë rrezikut për jetën.

Shumë prej të lënduarve kanë pësuar dëmtime si pasojë e pemëve të rrëzuara dhe objekteve të ndryshme që kanë rënë nga era e fortë.

Autoritetet apelojnë për kujdes maksimal dhe ndjekje të situatës nga qytetarët për shkak të kushteve atmosferike të rënda.

