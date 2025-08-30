Vjedhje në teqe dhe tyrbe, arrestohet 35-vjeçari nga Cërriku
Një 35-vjeçar nga Cërriku është arrestuar në pikën kufitare të Muriqanit, i shpallur në kërkim nga Policia e Gramshit për vjedhje në objekte kulti.
35-vjeçari ishte shpallur në kërkim më 27.08.2025 nga Komisariati i Policisë Gramsh, pasi dyshohet të jetë autor i dy rasteve të vjedhjes, ku është vjedhur një shumë prej 70,000 lekësh.
Raste të vjedhjes janë konkretisht:
më datë 20.08.2025, ka vjedhur në tyrben e fshatit Grabovë e Poshtme;
më datë 27.08.2025, ka vjedhur në teqenë e fshatit Dushk.
“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Gramsh, të mbështetura nga informacionet operative për një shtetas të shpallur në kërkim që do të hynte në territorin e Shqipërisë, dhe si rezultat i bashkëpunimit me policinë kufitare të Muriqanit, u bë e mundur ndalimi i shtetasit në kërkim, S.T., 35 vjeç, banues në Cërrik,” thuhet në njoftimin e policisë.
Vijojnë veprimet hetimore për zbardhjen e vjedhjeve të tjera të mundshme, ku mund të jetë implikuar 35-vjeçari.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme.