‘Bllokohet’ pika kufitare e Qafë Thanës, radha e automjeteve shkon në 1 km
Radhët e gjata janë rikthyer sërish në pikën e kalimit kufitar të Qafë Thanës, në dalje të tokës shqiptare në drejtim të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Burime për mediat bëjnë të ditur se radha kalon mbi 1 kilometër gjatësi, ndërsa mjetet janë në tre korsi.
Makinat me targa maqedonase, por edhe ato të Bashkimit Europian janë në radhë, ku turistët që kanë qenë për pushime në Shqipëri po rikthehen në vendet ku ata jetojnë.
Situata e përsëritur gjatë këtij sezoni veror e bën të vështirë pritjen në këtë stacion kufitar, e cila gjatë gjithë sezonit turistik është përballur me vonesa të gjata për kalimin e shtetasve në të dyja krahët e kufirit.
Po punohet me 3 sportele, por prania e gjatë e mjeteve dhe përpunimi i ngadaltë i dokumenteve në dalje të Shqipërisë krijon nervozizëm te drejtuesit e mjeteve, që të vetmen formë kanë borinë e makinave.