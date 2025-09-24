LEXO PA REKLAMA!

Kafe me "shokë"! Pas mbledhjes, Rama fotografohet në lokal me anëtarët e kabinetit të tij (FOTO)

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 20:07
Aktualitet



Një ditë pas vendimit të Këshillit Bashkiak për shkarkimin e Erion Veliajt nga posti i kryebashkiakut të Tiranës, Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot një mbledhje të jashtëzakonshme me ministrat dhe deputetët socialistë në selinë e PS.

Në takim, Rama u shpreh se tashmë është koha për të çuar përpara punën në kryeqytet dhe për të hapur një kapitull të ri. Ai mbështeti hapur kandidaturën e Ogerta Manastirliut për drejtimin e Bashkisë së Tiranës, duke e cilësuar si një zgjedhje të duhur për vazhdimësinë dhe përmirësimin e projekteve në qytet.



Gjithashtu, kreu i qeverisë u dha udhëzime të qarta për bashkitë në të gjithë vendin, duke u ndalur te disa problematika specifike që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme.

Pas mbledhjes, Rama është fotografuar duke pirë kafe me anëtarët e kabinetit të tij në një lokal pranë selisë rozë, në një atmosferë që duket se synonte të përcillte një mesazh qetësie dhe uniteti pas zhvillimeve të fundit politike.

Kafe me "shokë"! Pas mbledhjes, Rama fotografohet në lokal

 

 

