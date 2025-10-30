“Jemi Posta Shqiptare”/ Policia e Shtetit jep alarmin: Kujdes nga këto mesazhe, mos i klikoni asnjëherë
Policia e Shtetit, me anë të një postimi në rrjetet sociale iu ka kërkuar qytetarëve të tregojnë kujdes nga mesazhet mashtruese që imitojnë faqen zyrtare të Postës Shqiptare apo të subjekteve të ndryshme.
Në njoftim, thuhet se po qarkullojnë mesazhe, linqe të rremë që kërkojnë nga përdoruesit të dhënat e tyre personale dhe bankare.
Policia deklaron se këto linqe të rremë kanë për qëllim përfitimin e paautorizuar të të dhënave personale, numrave të kartave bankare apo kodeve të aksesit në llogari online.
NJOFTIMI:
Policia e Shtetit informon qytetarët që të tregojnë kujdes nga mesazhet mashtruese që imitojnë faqen zyrtare të Postës Shqiptare apo të subjekteve të ndryshme.
Së fundi po qarkullojnë mesazhe dhe lidhje (linqe) të rreme, që imitojnë faqen zyrtare të Postës Shqiptare dhe kërkojnë nga përdoruesit të dhënat e tyre personale dhe bankare.
Kjo është një tentativë mashtrimi kibernetik (phishing), që ka si qëllim përfitimin e paautorizuar të të dhënave personale, numrave të kartave bankare apo kodeve të aksesit në llogari online.
Drejtoria e Hetimit të Krimit Kibernetik apelon për kujdes të shtuar:
Mos klikoni në lidhje (linqe) të dyshimta të dërguara përmes email-it, SMS-ve apo rrjeteve sociale;
Mos jepni asnjëherë të dhëna personale, numra kartash, PIN apo fjalëkalime në faqe që nuk janë zyrtare;
Kontrolloni gjithmonë adresën e saktë të faqes përpara se të kryeni çdo veprim online;
Në rast dyshimi, raportoni menjëherë pranë Policisë së Shtetit ose Drejtorisë së Hetimit të Krimit Kibernetik.
Policia e Shtetit mbetet e angazhuar për të mbrojtur qytetarët nga veprimtaritë e paligjshme në hapësirën digjitale dhe për të rritur ndërgjegjësimin publik mbi sigurinë kibernetike.