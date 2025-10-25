"Jam kushëriri i kryeministrit, do më vrasin", biznesmeni kontravers kërkon azil në Shqipëri
Sohel Rana, një biznesmen i cilësuar kontravers nga mediat e vendit të tij në Bangladesh, raportohet se ka ardhur në Shqipëri prej disa muajsh dhe kërkon azil politik.
Ai raportohet se është pronar i kompanisë së tregtisë elektronike e-Orange dhe ish-inspektor i stacionit të policisë Banani të Dakës.
Sipas gazetës së përditshme në Bangladesh, “Prothom Alo” shtetasi Sohel Rana ka pretenduar të jetë i afërm i Sheikh Hasinës, kryeministres së rrëzuar të Bangladeshit.
Ai tka thënë se është larguar nga vendi për arsye politike dhe nga frika se mund të përballet me dënimin me vdekje nëse kthehej mbrapsht.
Zëdhënësi i selisë së policisë dhe Ndihmës Inspektori i Përgjithshëm (AIG) i policisë AHM Shahadat Hossain i ka thënë medias: “Sohel Rana është aktualisht në burg në Shqipëri. Ne i kemi dërguar letra të shumta Byrosë Qendrore Kombëtare (NCB) të selisë së policisë shqiptare duke kërkuar riatdhesimin e tij, por ata nuk kanë dhënë përgjigje.”
Në Daka, Sohel Rana përballet me nëntë raste penale me akuza për pastrim parash, përvetësim dhe mashtrim.
Ai njihet si padroni i kompanisë kontroverse të tregtisë elektronike e-Orange, e cila është akuzuar për përvetësim të 11 miliardë Tk (monedha e Bangladeshit) nga klientët e saj.
I arrestuar në Shqipëri
Pasi u ngritën padi kundër tij për akuza për përvetësim në shkallë të gjerë përmes e-Orange, Sohel Rana iku nga Bangladeshi për në Indi më 2 shtator 2021.
Të nesërmen, ndërsa përpiqej të hynte në Nepal nga India, ai u arrestua nga Forca e Sigurisë Kufitare (BSF) e Indisë në Cooch Bihar, Bengali Perëndimor.
Sohel Rana u dënua me dy vjet burg dhe u gjobit me 40,000 rupi në një çështje për hyrje të paligjshme në Indi.
Ai vuajti dënimin në një burg të Bengalit Perëndimor. Duke pretenduar “shëndet të dobët”, ai siguroi lirimin me kusht nga Gjykata e Lartë e Kolkatës në janar të vitit të kaluar dhe më pas u fsheh.
Avokati i Sohel Ranës, Edon Meçi, tha se sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Shqipëria nuk mund të ekstradojë një shtetas të huaj në një vend ku mund të përballet me dënimin me vdekje.
Sipas selisë së policisë, u bënë përpjekje për ta sjellë Sohel Ranën nga India dhe u shkëmbyen disa letra, por pa sukses.
Ai përfundimisht iku nga India, duke udhëtuar nëpër Portugali për në Shqipëri, ku u arrestua më 1 shkurt.
Pas arrestimit të tij, ai u dërgua në burg. Policia e Bangladeshit mësoi për arrestimin përmes Byrosë Qendrore Kombëtare (NCB) të selisë së policisë së Shqipërisë.
Sohel Rana është nga Gopalganj i Bangladeshit, ai përballet me nëntë raste në Daka me akuza për pastrim parash, përvetësim të paligjshëm të fondeve dhe mashtrim.
Zyrtarët e policisë thanë se një njoftim i kuq i Interpolit ka qenë në fuqi kundër Sohel Ranës që nga viti 2022.
Njoftimi u lëshua në lidhje me një rast pastrimi parash të paraqitur nga Departamenti i Hetimit Penal (CID).
Bazuar në atë njoftim, Byroja Qendrore Kombëtare e Shqipërisë (NCB), me ndihmën e Interpolit, arrestoi Sohel Ranën.
U raportua se ai u arrestua më 1 shkurt pasi mbërriti në aeroportin e Rinasit në Shqipëri nga Portugalia.
Në Bangladesh, ai përballet me akuza për mashtrim dhe vrasje.
Sohel Rana pretendoi se kishte mbajtur një pozicion të lartë në policinë e Bangladeshit dhe se vinte nga familja e Sheikh Hasinës.