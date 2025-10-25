LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Iu gjetën 15 kg hashash në apartament, arrestohet 52-vjeçari shqiptar në Itali

Lajmifundit / 25 Tetor 2025, 18:17
Aktualitet

Iu gjetën 15 kg hashash në apartament, arrestohet 52-vjeçari

Një 52-vjeçar me origjinë shqiptare është arrestuar nga autoritetet italiane në qytetin e Pratos në Itali, pasi ju gjendën në apartament 15 kg hashash.

Sipas burimeve, ndaj 52-vjeçarit kishte një masë paraprake që të qëndronte vetëm gjatë natës në burg, për arsye se ishte dënuar për pjesëmarrje në organizatë kriminale me synim trafikimin e lëndëve narkotike.

Autoritetet lokale po hetojnë këtë rast deri në një vendim final ndaj të arrestuarit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion