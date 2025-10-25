Iu gjetën 15 kg hashash në apartament, arrestohet 52-vjeçari shqiptar në Itali
Një 52-vjeçar me origjinë shqiptare është arrestuar nga autoritetet italiane në qytetin e Pratos në Itali, pasi ju gjendën në apartament 15 kg hashash.
Sipas burimeve, ndaj 52-vjeçarit kishte një masë paraprake që të qëndronte vetëm gjatë natës në burg, për arsye se ishte dënuar për pjesëmarrje në organizatë kriminale me synim trafikimin e lëndëve narkotike.
Autoritetet lokale po hetojnë këtë rast deri në një vendim final ndaj të arrestuarit.