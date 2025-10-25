VIDEO/ Pamje spektakolare në Gjermani, shemben live dy kullat gjigante të ish-centralit bërthamor
Dy kullat gjigante, të ndërtuara me rreth 56 mijë tonë beton, në një termocentral bërthamor në jug të Gjermanisë, u rrëzuan me shpërthim të kontrolluar ditën e sotme, një fund simbolik për këtë impiant.
Sipas burimeve, kullat i përkisnin stacionit bërthamor të prodhimit të energjisë në Gundremmingen, në Bavari.
Ky stacion kishte qenë një pikë referimi për qytetin për gati gjashtë dekada, duke krijuar vende pune dhe duke forcuar ekonominë lokale.
Në kuadër të shuarjes së energjisë bërthamore në Gjermani dhe kalimit drejt burimeve të rinovueshme, stacionet bërthamore Gundremmingen, Brokdorf dhe Grohnde ishin ndalur nga funksionimi që në dhjetor të vitit 2021.
Mijëra njerëz u mblodhën për të ndjekur nga një distancë e sigurt procesin e shembjes. Në total u kryen tre shpërthime: i pari për të trembur kafshët dhe jetën e egër të zonës, ndërsa dy të tjerët për të rrëzuar plotësisht kullat.
Sipas autoriteteve lokale, pas prishjes do të vazhdojë çmontimi i plotë i stacionit, një proces që pritet të përfundojë deri në vitin 2040.