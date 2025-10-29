LEXO PA REKLAMA!

“Ishin ndarë së fundmi!”/ Vritet me thikë 33-vjeçarja në Francë, në kërkim ish-partneri shqiptar

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 11:50
Aktualitet

Vijojnë hetimet për vrasjen e një kameriereje në Mulhouse të Francës.

Ngjarja ndodhi të shtunën e 22 tetorit. Mediat franceze raportojnë se në kërkim është shpallur ish-partneri i saj, një shtetas shqiptar. Viktima e një sulmi me thikë ishte një grua 33-vjeçare, e lindur në Gjeorgji dhe banuese në Mulhouse.


Sipas zhvillimeve të reja në hetim, viktima jetonte prej 3 vitesh me të dyshuarin, ndërsa ishin ndarë së fundmi. Zyra e prokurorit të Mulhouse deklaroi në njoftimin e saj për shtyp se viktima nuk kishte paraqitur asnjë ankesë apo raport policor.

Mediat raportojnë se autopsia e të resë do të kryhet sot në institutin mjeko-ligjor në Strasburg. Një hetim është hapur për vrasje.

