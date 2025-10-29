Baza e arsenalit me armë në Tiranë, publikohet fotoja e 34-vjeçarit të arrestuar
Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 11:46
Aktualitet
Këtë të mërkurë u zbulua një bazë, ku ishin fshehur arsenal armësh të dyshuara të trafikuara në Tiranë.
Top Channel ka siguruar foton e të arrestuarit, shtetasit Eugert Sino, 34 vjeç, i cili dyshohet se i posedonte.
Policia sekuestroi 23 armë zjarri (5 prej tyre me snajper), 1 silenciator, 17 krehra me municion luftarak, celularë dhe pajisje për shpërthime në distancë, paisje për bllokimin e valëve, uniforma si të Policisë dhe sende të tjera të kundërligjshme.
Po ashtu u identifikuan dhe u shpallen në kërkim 2 shtetas të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.